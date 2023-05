Atco Mining beauftragt GroundTruth mit der Interpretation historischer Ergebnisse und Daten vom kürzlich erworbenen Konzessionsgebiet Flat Bay

Vancouver (British Columbia), den 31. Mai 2023 / IRW-Press / - Atco Mining Inc. (das „Unternehmen“ oder „Atco“) (CSE: ATCM; Frankfurt: QP9; US: ATMGF) freut sich bekannt zu geben, dass Atco nach dem Erwerb des 1.000 Hektar großen Projekts namens „Flat Bay“ die Firma GroundTruth Exploration Ltd. damit beauftragt hat, die historischen geophysikalischen Daten im Konzessionsgebiet Flat Bay zu interpretieren. Das Projekt weist einen historisch kartierten Tiefstwert der Schwerkraft auf, der auf das Vorkommen eines Salzdoms in der Tiefe hinweist.