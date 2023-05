Rheinmetall gibt weiter nach

Am Vortag hieß es im Insight: "Aktuell bewegen sich die Aktien von Rheinmetall seitwärts, sollten aber durch den weiter fallenden 10er-EMA in der Zukunft weiter in die Tiefe gedrückt werden. Erholungen sollen weiterhin im Bereich um den 10er-EMA auslaufen, bevor dann die Abwärtsbewegung weiter aufgenommen wird. Solange die Papiere nun unter der Wolke notieren, ist langfristig mit eher weiter fallenden Kursen bei den Aktien von Rheinmetall zu rechnen. Die nächste Anlaufmarke auf der Unterseite könnte dabei die Unterstützung um 224 Euro sein. Nur kurz darunter notiert aktuell auch der 200er-EMA, der diese Unterstützung weiter verstärken könnte."

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer