SIGNAL IDUNA wächst gegen den Markttrend

Dortmund/Hamburg (ots) -



- Beitragseinnahmen steigen gegen den Markttrend auf 6,5 Milliarden Euro (+2,4

Prozent)

- Beitragswachstum in allen Sparten, am stärksten in Komposit mit 6,9 Prozent

- Im ersten Quartal 2023 bestes Vertriebsergebnis seit 1999



Am 31. Mai fand in Dortmund die Bilanzpressekonferenz der SIGNAL IDUNA Gruppe

statt. Ulrich Leitermann, Vorsitzender der Vorstände, blickte dabei auf ein sehr

zufriedenstellendes Geschäftsjahr zurück.