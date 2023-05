Uniper: Alle Sorgen vom Tisch? – Anleger bejubeln starken Turnaround

Der europaweit tätige Gasversorger, der Stadtwerke und Industrie mitversorgt, will in diesem Jahr in die schwarzen Zahlen zurückkehren. Nachdem im Zuge des Krieges in der Ukraine die Gaslieferungen aus Russland eingebrochen waren, verstaatlichte der Bund das Unternehmen und rettete es mit mehr als 13 Milliarden Euro. Bislang hält Uniper weiterhin fast 20 Milliarden in Reserve, um bis Ende 2024 mögliche weitere Verluste aus dem Gashandel auszugleichen. Nach eigenen Angaben erwartet das Unternehmen nun aber dank Absicherungsgeschäften "signifikante Gewinne aus der Ersatzbeschaffung von Gasmengen".

Weitere Eigenkapitalerhöhungen des Bundes seien nicht mehr nötig. Entsprechend bestätigte Uniper die Jahresprognose 2023, und geht weiter von einer starken Ergebniserholung mit einem positiven bereinigten EBIT und einem positiven bereinigten Jahresüberschuss aus. Mehr noch: Finanzdirektorin Jutta Dönges sagte überdies:

Ziel ist es, Uniper als eigenständiges Unternehmen möglichst rasch wieder in überwiegend private Hände zu geben.

Macht sich nun unter Anlegern und Analysten Optimismus breit? Noch Anfang dieses Jahres fiel etwa die Einschätzung der Schweizer Großbank UBS negativ aus: Die Analysten Sam Arie und Gonzalo Sanchez-Bordona stuften die Uniper-Aktie auf "Sell" mit einem Kursziel von 1,80 Euro ein und begründeten dies mit der Verstaatlichung des Energieversorgers.

Nun wendet sich zwar das Blatt, doch für neue Bewertungen scheint die Zeit noch nicht reif zu sein: Analysten halten sich derzeit mit ihren Einschätzungen zurück. Positiv fällt dagegen die Marketscreener-Chartanalyse aus: Danach ist der kurz- bis mittelfristige Trend der Aktie ansteigend.

(antp) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion