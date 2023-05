Else dehnt den Vertrieb seiner Produkte auf pflanzlicher Basis auf über 900 Standorte von Kanadas größter Apothekenkette aus

Mit der Entscheidung des Einzelhändlers, die Kleinkindnahrung von Else in sein Sortiment aufzunehmen, erhöht sich die Reichweite und Verfügbarkeit von Else für Verbraucher in ganz Kanada erheblich.

VANCOUVER, BC, 31. Mai 2023 / IRW-Press / – ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen seinen Vertrieb auf dem kanadischen Markt (einschließlich Québec) auf Kanadas größte Apotheke ausgeweitet hat, die über 900 Standorte in 11 Provinzen und Territorien betreibt. Die landesweite Einführung Ende Mai 2023 wird sich auf die Else Toddler Formula konzentrieren, das meistverkaufte Produkt im Angebot von Else Nutrition. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Else Nutrition, das im August 2022 offiziell in Kanada auf den Markt kam. Die kanadischen Verbraucher können nun die pflanzliche Kleinkindnahrung von Else Nutrition in einer weiteren der wichtigsten kanadischen Einzelhandelsketten finden, diesmal im nationalen kanadischen Drogeriemarkt.

„Wir sind außerordentlich stolz darauf, unsere Präsenz in Kanada erneut mit einem der meistfrequentierten und vertrauten Einzelhändler des Landes auszubauen, einer Institution, die unsere unerschütterliche Vision einer gesunden und nachhaltigen Zukunft für kanadische Familien teilt“, so Hamutal Yitzhak, CEO und Mitbegründerin von Else. „Kanada erweist sich mehr und mehr als Schlüsselmarkt für unser exponentielles Wachstum, zumal wir unsere globale Präsenz weiter ausbauen und damit Millionen neuer Kunden erreichen, die nach milch- und sojafreien, pflanzlichen Alternativen zu herkömmlicher Kleinkindnahrung suchen.“

Über Else Nutrition Holdings Inc.

Else Nutrition Holdings Inc. (TSXV: BABY, OTCQX: BABYF, FWB: 0YL) ist ein Nahrungsmittel- und Ernährungsunternehmen, das sich in der internationalen Expansionsphase befindet und sich auf die Entwicklung von innovativen, gesunden und pflanzlichen Lebensmittel- und Nahrungsprodukten für Babys, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene spezialisiert hat. Die revolutionäre, pflanzliche und sojafreie Rezeptur ist eine gesunde Alternative zu herkömmlichen Milcherzeugnissen. Seit der Einführung von Elses pflanzlicher Vollnahrung für Kleinkinder, die aus Vollwertkost, Mandeln, Buchweizen und Tapioka hergestellt wird, hat die Marke Tausende aussagekräftiger Zeugnisse und Bewertungen von Eltern erhalten, die Unterstützung nationaler Einzelhändler gewonnen und ein rapides Umsatzwachstum erzielt.