Nagarro Markteintritt in Spanien mit APSL

Mit über 13 Jahren Erfahrung und einem hochspezialisierten Team von über 100 Mitarbeitenden hat sich APSL als Anbieter hochwertiger End-to-End-Services in den Bereichen Anwendungsentwicklung, Cloud-Systeme und Datenanalyse etabliert. Das Unternehmen nutzt Open-Source-Tools, um proprietäre Cloud-Lösungen für Kunden im Bereich Business Management zu entwickeln.

MÜNCHEN, 31. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering, gab heute die Übernahme des spanischen Technologieunternehmens Advanced Programming Solutions SL (APSL) bekannt. Damit erweitert das Unternehmen sein Angebot für wichtige Kunden in Spanien und auf internationalen Märkten.

Durch die Übernahme erweitert Nagarro das Dienstleistungsportfolio in der Reise- und Energie-Branche und erschließt damit auch den schnell wachsende IT-Dienstleistungsmarkt in Spanien. APSL setzt für seine Services auf Schlüsseltechnologien wie KI, Cloud, Big Data und IoT, die sich auf dem globalen Markt großer Nachfrage erfreuen. Mit dieser Akquisition können die Kunden beider Unternehmen ein höheres Niveau an hochspezialisierten Dienstleistungen über Plattformen und Technologien hinweg erwarten.

Marius Luca, Managing Director bei Nagarro, erklärt:

"Durch den Zusammenschluss mit APSL begeben wir uns gemeinsam auf eine strategische Reise in Richtung Wachstum und Expansion auf dem spanischen und lateinamerikanischen Markt. Der Schwerpunkt liegt dabei für uns auf dem Tourismus- und Hospitality-Sektor. Durch ein erweitertes Angebot an Dienstleistungen und einem breiteren Spektrum an Kompetenzen bieten wir unseren Kunden zusätzlichen Mehrwert. APSL stellt eine bemerkenswerte Mischung aus Führungskräften und Spezialisten dar, die über eine einzigartige Kombination aus Unternehmergeist, operativer Leistungsfähigkeit und Herzenswärme verfügen - eine seltene Mischung im heutigen Business. Ich möchte die gesamte APSL-Familie herzlich willkommen heißen und freue mich auf die spannende Reise, die vor uns liegt."

Antoni Aloy, General Manager von APSL, erklärt im Namen des APSL-Gründerteams:

"Wir teilen mit Nagarro die Kultur und die gemeinsamen Ziele und freuen uns sehr auf unseren gemeinsamen Weg. Durch diese Partnerschaft erweitern wir unser Dienstleistungsangebot für unsere Kunden und verbessern gleichzeitig die technische Kompetenz unserer Teams und Qualität unserer Lösungen. Es freut uns sehr, in einem Umfeld mit internationalen Talenten zu arbeiten. Wir glauben fest an das Kultur- und Managementmodell von Nagarro, das wir seit vielen Jahren ebenfalls leben. Wir sehen es als ideales Modell für Technologieunternehmen, die neben gemeinsamen ethischen Grundsätzen und Werten auch Kundenservice und Talent schätzen."

Über APSL

APSL wurde 2009 gegründet und ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen, das eine Reihe von Mehrwertdiensten in den drei Hauptgeschäftsbereichen Entwicklung, Daten und Cloud-Systeme anbietet. Zum Kundenstamm von APSL gehören führende spanische und globale Unternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter Tourismus, Energie und der öffentliche Sektor.

Über Nagarro

Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering, unterstützt Kunden auf ihrem Weg zu innovativen, digital ausgerichteten Unternehmen und verhilft ihnen so zum Vorsprung in ihren Märkten. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seinen Ansatz des "Thinking Breakthroughs" aus. Nagarro beschäftigt über 19.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 34 Ländern. Weitere Informationen finden Sie auf www.nagarro.com

