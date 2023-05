MEERBUSCH (dpa-AFX) - Für eine wichtige Anlage zur Nutzung von Windstrom aus Norddeutschland ist am Mittwoch bei Düsseldorf der Grundstein gelegt worden. Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion errichtet auf dem Gebiet der Stadt Meerbusch eine 600 Millionen Euro teure sogenannte Konverterstation. In der Anlage kann Wechselstrom in Gleichstrom und umgekehrt gewandelt werden. Mit Gleichstrom lassen sich große Energiemengen über weite Entfernungen verlustarm transportieren wie etwa Strom von Auf-See-Windanlagen. Soll der Strom dann in Nordrhein-Westfalen von Haushalten und Gewerbe genutzt werden, ist eine Umwandlung in Wechselstrom notwendig.

Die Anlage soll an die geplanten Gleichstromverbindungen A-Nord (Emden-Meerbusch) und Ultranet (Meerbusch-Philippsburg) angeschlossen werden. Sie werde dafür sorgen, dass Windstrom aus Norddeutschland und auch Sonnenstrom aus Baden-Württemberg nach Nordrhein-Westfalen fließen könne, erklärte Amprion-Technikvorstand Hendrik Neumann. Die Anlage soll auch dabei unterstützen, die Netzspannung zu regulieren und zu stabilisieren. 2026 soll die Konverterstation in Betrieb genommen werden.