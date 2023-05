NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial dürfte am Mittwoch seine moderaten Vortagesverluste zunächst etwas ausweiten. Für Verunsicherung sorgen Börsianern zufolge enttäuschende Konjunkturdaten aus China. Die konjunkturelle Erholung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hat sich verlangsamt.

Der Broker IG taxierte den Dow rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart 0,36 Prozent tiefer bei 32 924 Punkten. Der US-Leitindex hatte am Vortag unter der anhaltenden Rest-Unsicherheit rund um den Schuldenstreit in den USA gelitten.