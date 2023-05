Bevor mit der Erschließung des Untertagebaus begonnen werden kann, müssen die planungs- und umwelttechnischen Arbeiten abgeschlossen und genehmigt sein. Das Unternehmen geht diese Punkte gleichzeitig an, um so bald wie möglich mit dem Untertagebau beginnen zu können.

Das Unternehmen hat die endgültigen Genehmigungen nach den geltenden Gesetzen (Bergbaugesetz/Mines Act und Umweltmanagementgesetz/Environmental Management Act) erhalten und beginnt nun mit der technischen Planung sowie anderen technischen Studien, um die in den Genehmigungen festgelegten und im Vorfeld der Minenerschließung zu erbringenden Auflagen zu erfüllen. Derzeit finden folgende Aktivitäten statt:

Vancouver, British Columbia, 31. Mai 2023 / IRW-Press / - Ximen Mining Corp. (TSX.v: XIM) (FWB: 1XMA) (OTCQB:XXMMF) (das „Unternehmen“ oder „Ximen“) informiert im Folgenden über den aktuellen Stand der Arbeiten in seinem Goldbergbauprojekt Kenville (Kenville Gold Mine). Das Projektgelände befindet sich im Bereich der Stadt Nelson in der kanadischen Provinz British Columbia.

Ximen Mining Corp. Update zu den Aktivitäten in der Goldmine Kenville im historischen Goldbergbaurevier Nelson in British Columbia

