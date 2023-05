Der 2023 China Seed Congress & Nanfan Agricultural Silicon Valley Forum fördert die Neubelebung der Saatgutindustrie.

Der chinesische Saatgutkongress 2023 und das Nanfan Agricultural Silicon Valley Forum wurden unter Anwesenheit von über 3.000 in- und ausländischen Gästen und Branchenvertretern erfolgreich abgeschlossen.

Während der viertägigen Veranstaltung nahmen die Teilnehmer an Diskussionen und Analysen der Entwicklung der Saatgutindustrie teil, entwickelten Strategien für das Geschäftswachstum und tauschten wertvolle Erkenntnisse über die Neubelebung des Saatgutsektors aus. Mehrere Experten und Wissenschaftler hielten heute Vorträge über die Identifizierung aufkommender Trends und Herausforderungen in der Saatgutindustrie, artikulierten Vorschläge für die Neubelebung der Saatgutindustrie in China und die Weiterentwicklung des Nanfan Agricultural Silicon Valley.

Darüber hinaus kündigte das Sanya Yazhou Bay Science and Technology City Administration Bureau auf dem Hauptforum an, dass es eine Sammlung der physischen Exponate für das Nanfan Museum, das sich gerade im Bau befindet, fordert. Das Museum hat zum Ziel, die Umwandlung Nanfan's in eines der wichtigsten Saatgutzucht-Zentren von China in den letzten sechs Jahrzehnten zu feiern. Der Bau des Museums begann am 10. Oktober 2022. Neben der Präsentation der Leistungen von Nanfan wird das Museum auch einen Bereich umfassen, der sich der Widerstandsfähigkeit der älteren Generation von Nanfan widmet. Unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten wurde eine gemeinsame Anstrengung der China Seed Association, der Hainan Provincial Department of Agriculture and Rural Affairs und des Sanya Yazhou Bay Science and Technology City Administration Bureau eingeleitet, um Dokumentationsquellen, Fotos, Pflanzenproben, Produktionswerkzeuge, wissenschaftliche Forschungsinstrumente, Gegenstände des Alltags und andere Artikel aus der Vergangenheit zu sammeln, die mit Nanfan in Beziehung stehen. Diese Artefakte werden verwendet, um ein Panorama-Display zu kreieren, das die Geschichte desNanfan Agricultural Silicon Valley widerspiegelt. Neben der Erhaltung der historischen Aufzeichnungen von Nanfan wird das Museum auch einen Abschnitt umfassen, in dem der Freihandelshafen Hainan hervorgehoben wird. Die Geschichte von Nanfan und der Erfolg des Handelshafens als ein Beispiel für das starke Engagement von China für die Selbstversorgung und den Fortschritt in der wissenschaftlichen und technologischen Innovation wird gewürdigt.

Zusätzlich zu einem Ausstellungsbereich, der sich den Produkten und Dienstleistungen von 50 Unternehmen aus der Produktionskette des Saatgutes widmet, umfasste die diesjährige Veranstaltung auch 13 Unterforen und einen speziellen Ausstellungsbereich für die Sanya Yazhou Bay Science and Technology City.

