Netstock kündigt die Veröffentlichung seiner KI-gestützten Predictive Planning Suite(TM) an

Boston (ots/PRNewswire) - Die KI-gestützte Lösung von Netstock ermöglicht es

SMBs, ihre Lieferkettenplanung anzupassen, zu flexibilisieren und zu

beschleunigen, um ihre Wettbewerber auszustechen.



https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3879372-1&h=4211561141&u=https%3A%2F%2Fc212.

net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3879372-1%26h%3D1740377522%26u%3Dhttps%

253A%252F%252Fwww.netstock.com%252F%26a%3DNetstock&a=Netstock , ein führender

Anbieter von Supply-Chain-Planungslösungen für kleine und mittelständische

Unternehmen, hat seine AI-powered Predictive Planning Suite auf den Markt

gebracht, eine speziell für die Supply-Chain-Planung und das Bestandsmanagement

entwickelte Lösung. Diese KI-gestützte Suite bietet eine unübertroffene

Raffinesse, Transparenz und Flexibilität im Bestandsmanagement und gibt SMBs auf

der ganzen Welt ein robustes und dennoch erschwingliches KI-gestütztes

Supply-Chain-Planungstool an die Hand.





Netstocks Predictive Planning Suite ermöglicht es Unternehmen, dieAuftragsplatzierung zu optimieren, Fehlbestände zu minimieren und überschüssigeBestände zu reduzieren, was zu einer Erhöhung der Betriebskasse und einemschnellen ROI führt. Ara Ohanian, CEO von Netstock, erklärt: "Bisher konnten nurLösungen auf Unternehmensebene ein solches Maß an Funktionalität und Leistungbieten und kosteten ein Vielfaches davon. Mit unserer Predictive Planning Suitesind wir in der Lage, Lösungen für die gesamte Lieferkette eines Unternehmensanzubieten, während sich das Geschäft weiterentwickelt." Herr Ohanian sagte:"Wir haben unsere Lösungspakete so entwickelt, dass sie die Bedürfnisse unsererKunden, die immer anspruchsvollere Anforderungen an ihr Bestandsmanagementstellen, optimal erfüllen. Dies hilft ihnen dabei, das zu implementieren, wassie jetzt brauchen, und sie können ihre Bedürfnisse im Bestandsmanagement bisweit in die Zukunft sichern."Mit der Veröffentlichung der Predictive Planning Suite bringt Netstock auch dieOpportunity Engine(TM) auf den Markt, ein leistungsstarkes neues KI-gestütztesTool. Opportunity Engine ist darauf ausgelegt, alle Bestandsdaten zuanalysieren, um potenzielle Probleme schnell zu erkennen und Empfehlungen inEchtzeit zu geben, so dass die Kunden reagieren und Probleme beheben können,bevor sie zu einem Problem werden.Netstock wurde mit dem Ziel gegründet, fortschrittliche Technologien in derSMB-Branche einzuführen, und demonstriert sein Engagement für die Kunden durcheine Reihe von branchenführenden Fortschritten bei Bestandsverwaltungslösungen.Die Einführung von Netstocks AI-powered Predictive Planning Suite ist der