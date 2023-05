BEIJING, 31. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Seraphim Energy Group Co., Ltd. (Seraphim), einer der weltweit führenden Hersteller von Solarprodukten, hatte mit seinen neuen PV-Modulen einen fulminanten Auftritt auf der 16. SNEC International Photovoltaic Power Generation and Smart Energy Conference & Exhibition (SNEC PV POWER EXPO) 2023, einer weltweit führenden Messe der Fotovoltaikindustrie, die letzte Woche in Schanghai, Ostchina, eröffnet wurde.

Seraphim präsentierte auf der Messe seine doppelseitigen Serien S4 182 mm und S5 210 mm sowie die neuen Module der N-TOPCon-Serie und zog damit viele Fachbesucher aus dem In- und Ausland an.