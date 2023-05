EU und USA wollen bei Künstlicher Intelligenz stärker kooperieren

BRÜSSEL/LULEÅ (dpa-AFX) - Mit Blick auf die rasanten technologischen Entwicklungen wollen die EU und die USA bei Künstlicher Intelligenz (KI) stärker zusammenarbeiten. "Wir sind entschlossen, das meiste aus dem Potenzial der aufstrebenden Technologien herauszuholen und gleichzeitig die Herausforderungen zu begrenzen, die sie für die allgemeinen Menschenrechte und gemeinsamen demokratischen Werte darstellen", heißt es in einem am Mittwoch beim Handels- und Technologierat von EU und USA veröffentlichten gemeinsamen Statement. So sollen etwa Expertengruppen eingesetzt werden, die sich unter anderem mit Normen und neu auftretenden Risiken befassen.

Auch bei weiteren Technologien wie etwa dem künftigen 6G-Mobilfunkstandard oder Online-Plattformen wollen die EU und die Vereinigten Staaten demnach enger kooperieren.