EarthDream Films definiert zu Hause kompostierbare Folien mit neuen Soft-Touch-Optionen neu.

Folien werden aus einer einzigartigen Biopolymermischung aus TUV NF T51-800-konformen Materialien hergestellt und das Unternehmen beantragt die Zertifizierung für die Heimkompostierbarkeit. Mit einem neuen Carbon-Anteil von mindestens 30 %1 sind die Folien im Hinblick auf Treibhausgas (THG) vorteilhafter als eine Alternative aus der Industrie auf der Basis fossiler Brennstoffe und senkt natürlich die CO₂-Bilanz eines Produkts. Diese Folienreihe 4000 ist in den Optionen mattweiß, glänzend weiß und durchsichtig erhältlich.

„Wir arbeiten mit Verbraucher- und Industrieunternehmen an einer Vielzahl von Anwendungen zusammen. Die kombinierte Stärke und das taktile Gefühl schaffen eine Fülle potenzieller Anwendungen. Wichtig ist, dass die Kompostierbarkeit zu hause beim Gebrauchsende eine bessere Zugänglichkeit für Unternehmen bietet, bei denen Nachhaltigkeit für ihr Geschäft und ihre Kunden wichtig ist", so Edward Tweed, Research & Development Director.

Folien von Earthfirst sind DIN-CERTCO-zertifiziert für die industrielle Kompostierbarkeit und vom TÜV Austria für Heimkompostierbarkeit. Alle Folien von Earthfirst sind FDA-konform für den Kontakt mit Lebensmitteln.

1Prozentsätze können sich bei Änderungen der Biopolymer-Formulierungen für die Folieneigenschaften ändern.

Weitere Informationen zu Earthfirst -Biopolymer-Folien finden Sie auf earthfirstfilms.com.

Earthfirst -Biopolymer-Folien von PSI – Nord-, Mittel und Südamerika – Biopolymer-Folien von Sidaplax – EMEA

Earthfirst Biopolymer Films ist ein globaler Hersteller von kompostierbaren Biopolymerfolien EarthFirst in verbraucherverpackten Gütern (CPG) und industriellen Marktsegmenten. Niederlassungen in Columbus, Ohio (PSI) und Gent, Belgien (Sidaplax V.O.F.) bedienen 50 Länder in Nord-, Mittel- und Südamerika, Europa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten. Sidaplax V.O.F. ist eine Tochtergesellschaft von PSI. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte hello@earthfirstfilms.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2088587/Top_4_Montage_Thumbnail_Rev.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/earthdream-films-definiert-zu-hause-kompostierbare-folien-mit-neuen-soft-touch-optionen-neu-301838767.html