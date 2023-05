Aurora Solar expandiert nach Deutschland

Frankfurt am Main (ots) - Die wachstumsstärkste Solarsoftware-Plattform der USAwill die Energiewende weiter beschleunigen.Aurora Solar, eine führende Cloud-basierte Plattform für den Vertrieb und diePlanung von Solaranlagen, hat seine Expansion nach Deutschland angekündigt. DasUnternehmen aus San Francisco optimiert die Arbeitsabläufe von Solarunternehmenund hilft ihnen so beim nachhaltigen Wachstum. Aurora Solar unterstützt diewachsende Zahl der Solarinstallateure und -anlagenplaner mit digitalen Lösungenzur Automatisierung des Planungsprozesses. Dafür hat das Unternehmen imhessischen Frankfurt am Main Teams aus den Bereichen Vertrieb, Marketing undKundensupport angesiedelt. Auf dem heimischen US-Markt realisiert dasUnternehmen bereits mehr als 100.000 Solarprojekte pro Woche in Zusammenarbeitmit 90 der 100 größten Solarinstallateure."Mit der Software von Aurora können Anlagenplaner und Installateure qualitativhochwertige Entwürfe für Solaranlagen für Privathaushalte gestalten, ohne dafürden Standort besuchen zu müssen. Dadurch wird der gesamte Prozess deutlichbeschleunigt und sorgt dafür, dass die Solarinstallateure ihren Betriebschneller skalieren können. Unsere Mission ist es, eine Zukunft der Solarenergiefür alle zu schaffen. Unsere Expansion nach Deutschland wird angesichts derwachsenden Nachfrage nach Solarenergie genau darauf einzahlen", so ChristopherHopper, Mitbegründer und CEO. Er ist sich sicher: "Unsere Plattform wird dazubeitragen, die Akzeptanz von erneuerbaren Energien in Deutschland noch weiter zusteigern."Der erste Schritt nach EuropaAurora Solar möchte in Deutschland seine Expertise als Vordenker und Marktführereinbringen, um den Umstieg auf Solarenergie weiter zu fördern und steht dafürauf einem stabilen Fundament: Im Kampf gegen den Klimawandel wurden bereits7.000 der erfolgreichsten Unternehmen der Solarbranche unterstützt.Aurora Solar auf der Intersolar in MünchenAurora Solar stellt sich auf der Intersolar vom 14. - 16. Juni 2023 in Münchenvor. Sie finden den Messestand hier: A3.534Kontaktieren Sie uns gerne unter untenstehendem Kontakt für einen Pressetermin,oder um eine persönliche Demonstration der Software am Messestand zuvereinbaren.Gerne vereinbaren wir auch außerhalb der Intersolar Termine für einKennenlernen.###Über Aurora SolarAurora arbeitet an einer Zukunft der Solarenergie für alle. Mit Hilfe vonmodernster Technologie unterstützt das Unternehmen jeden Solarprofi dabei, dieUmstellung auf Solaranlagen einfach und planbar umzusetzen. Ihre cloudbasiertePlattform nutzt dafür eine Vielzahl von Daten, Automatisierungsfunktionen undKI, um Arbeitsabläufe zu optimieren und das Wachstum von Solarunternehmen zufördern.Mehr erfahren Sie unter http://aurorasolar.com/de/Pressekontakt:Oseon GmbH & Co.KGAnita HaakTel. +49-151-62353372E-Mail: mailto:aurorasolar@oseon.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/161762/5522118OTS: Aurora Solar