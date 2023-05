TikTok für Industrie- und Fertigungsbetriebe? - Niklas Klein gibt 5 Tipps, um Fachkräfte auf der Plattform zu erreichen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wuppertal (ots) - Mit seiner Agentur SocialMate Recruiting verhilft Niklas KleinUnternehmen aus der Logistik, der Fertigung und der Industrie zu mehrqualifizierten Fachkräften. Dabei setzt sein Team konsequent aufRecruiting-Videos und Full Service, um seinen Kunden zum bestmöglichen Image alsArbeitgeber zu verhelfen und Bewerber zu finden, die der Firma langfristig treubleiben. Wie sich das Beste aus TikTok als Recruiting-Kanal herausholen lässt,erfahren Sie hier.Wer junge, leistungsstarke Fachkräfte sucht, kommt um TikTok kaum noch herum.Insbesondere in der Altersgruppe der 18- bis 25-Jährigen erfreut sich dieVideoplattform großer Beliebtheit - einige verbringen sogar mehrere Stundentäglich damit, Clips auf TikTok anzusehen. Stellenanzeigen haben also eine großeChance, dort genau die richtigen Kandidaten zu erreichen. Aber wie könnenIndustrie- und Fertigungsbetriebe sicherstellen, dass die eigene Anzeigewirklich angesehen wird? "TikTok weist mehrere Besonderheiten auf.Beispielsweise ist die Aufmerksamkeitsspanne der Nutzer kürzer als auf anderenSocial-Media-Plattformen - das muss bei der Erstellung von Inhaltenberücksichtigt werden", erklärt Niklas Klein. Als Geschäftsführer von SocialMateRecruiting hilft er Unternehmen aus den Bereichen Logistik, Fertigung undIndustrie dabei, qualifizierte Fachkräfte für sich zu gewinnen. Er weiß damitaus eigener Erfahrung, wie sich Unternehmen heute aufstellen müssen, um für sierelevante Kandidaten zu erreichen. Um auf TikTok erfolgreich Mitarbeiter zugewinnen, ist es laut dem Experten unerlässlich, die Eigenheiten der Plattformzu kennen und bei der Gestaltung von Anzeigen zu berücksichtigen. Nur so lassensich Inhalte erstellen, die Fachkräfte tatsächlich dazu bewegen, sich zubewerben. Wie Industrie- und Fertigungsbetriebe ihre Erfolgschancen vonStellenanzeigen auf TikTok steigern, hat Niklas Klein im Folgendenzusammengefasst.1. Inhalte dem Format der Plattform anpassenAnders als YouTube und Co. folgt TikTok einer Mobile-First-Designphilosophie.Anstelle von klassischen 16:9-Videos sollten Inhalte daher im 9:16-Hochformaterstellt werden, sodass sie komfortabel auf dem Smartphone wiedergegeben werdenkönnen. Zudem lohnt es sich nicht, Bildinhalte auf TikTok einzustellen. Diesekönnen deutlich weniger Informationen transportieren als ein kurzes Video - derNutzer schenkt ihnen also kaum Aufmerksamkeit.2. Pattern Interrupt als Aufhänger für Recruiting-Clips nutzenEinige der erfolgreichsten TikToks zeichnen sich dadurch aus, dass sie dasgewohnte Muster durchbrechen und den Nutzer so in ihren Bann ziehen. Dabei istdie erste halbe Sekunde bereits entscheidend - länger brauchen die meisten