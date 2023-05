VIP-Flugzeug-Catering Palatum by Chef Helt Araujo gibt Expansion nach Europa bekannt.

„Bestfly hat seit jeher bei all seinen Lieferanten und Dienstleistern auf das höchste Serviceniveau geachtet. Dies stellt sicher, dass wir für jeden unserer Kunden das beste VIP-Chartererlebnis bieten. Palatum by Chef Helt Araujo hat sich fest als idealer Partner für diesen Bereich unseres Geschäfts etabliert, und wir freuen uns, unsere Unterstützung für die Gründung von Palatum Europe anbieten zu können", erklärte Alcinda Pereira, Vice Chair und Executive Director von Bestfly.

„Wir bieten unseren Kunden seit vielen Jahren qualitativ hochwertigste Zutaten und einen unvergleichlichen Standard an gastronomischer Exzellenz. Palatum expandierte vor fast fünf Jahren auf den VIP-Flugzeugchartermarkt und wir haben uns seitdem als einziger Anbieter etabliert, der die kritischen Anforderungen der herausragenden Flugzeugcharterbetreiber auf unserem Markt erfüllt", so Chefkoch Helt Araujo, Managing Director von Grupo CHA. „Wir hatten das Glück, mit Bestfly in allen Märkten zusammenzuarbeiten, die es bedient, und die Ansprüche seiner exklusiven Kunden zu erfüllen. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Bestfly als Ausgangspunkt für die Einführung von Palatum Europe."

LISSABON, Portugal, 31. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Heute gab Palatum by Chef Helt Araujo, ein Anbieter von VIP-Flugzeuggastronomie-Dienstleistungen mit Sitz in Angola, die Erweiterung seines Serviceangebots nach Europa durch die Eröffnung einer Anlage in Lissabon bis zum dritten Quartal 2023 bekannt. Palatum ist Teil von Grupo CHA, einer renommierten Kette von Gourmet-Restaurants und einem VIP-Catering-Anbieter mit Sitz in Angola.

