QxHSM von Crypto4A revolutioniert für immer das Hardware-Sicherheitsmodul.

OTTAWA, Ontario, 31. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Crypto4A Technologies Inc. (Crypto4A), ein kanadisches Unternehmen, kündigte heute QxHSM an: ein branchenweit erstes Hardware-Sicherheitsmodul (HSM) der fünften Generation in einem revolutionären modularen Blade-Formfaktor, der Betriebseffizienz und niedrigere Gesamtbetriebskosten bietet. QxHSM bietet die quantensichere kryptografische Agility, Mobilität und Skalierbarkeit, die erforderlich sind, um mit den schnellen Fortschritten in der Technologie Schritt zu halten, gewährleistet ein echtes Eigentum an kryptografischem Material ohne Anbieterbindung und unterstützt flexible Bereitstellungsarchitekturen im Cloud-Maßstab bei gleichzeitiger Anpassung an sich ändernde Märkte, Standards und Anforderungen.

„Das QxHSM symbolisiert unsere Philosophie ‚Agility-by-Design'. Wir gehen über die reine kryptografische Agility hinaus und revolutionieren das Konzept von Agility in HSMs und ihre Rolle in der heutigen digitalen Landschaft. Unser bahnbrechender Formfaktor ermöglicht verschiedene Bereitstellungsmodelle und bietet eine agile Systemskalierbarkeit in Bezug auf Zeit und Raum", so Bruno Couillard, Mitbegründer und CEO von Crypto4A. „Dank unserer hochoptimierten und agilen Architektur gewährleistet das QxHSM eine aktuelle und zeitnahe quantensichere kryptografische Sicherheitslage während ihrer gesamten Lebensdauer. Wir sind fest davon überzeugt, dass QxHSM den HSM-Bereich für immer neu definieren wird."