Deutsche Anleihen legen erneut zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch an ihre Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Bis zum Nachmittag stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,49 Prozent auf 136,06 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,27 Prozent. Auch in den anderen Ländern der Eurozone gingen die Renditen merklich zurück.

Der nachlassende Preisanstieg in den großen Ländern der Eurozone stützte die Festverzinslichen. In Deutschland und Frankreich ging die Inflationsrate im Mai stärker zurück als von Volkswirten erwartet. In Deutschland erreichte die Jahresrate mit 6,1 Prozent den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr. Auch in Italien fiel sie - aber nicht so stark wie erwartet.