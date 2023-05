Sun Pharma und Philogen schließen eine exklusive Vertriebs-, Lizenz- und Liefervereinbarung für die Vermarktung des Spezialprodukts NIDLEGY in Europa, Australien und Neuseeland ab

MUMBAI, Indien und SIENA, Italien, 31. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Sun Pharmaceutical Industries Limited (Reuters: SUN.BO), (Bloomberg: SUNP IN), (NSE: SUNPHARMA), (BSE: 524715) (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften und/oder assoziierten Unternehmen, "Sun Pharma") und Philogen S.p.A (BIT: PHIL) gaben heute bekannt, dass sie eine Lizenzvereinbarung für die Kommerzialisierung von Philogens Spezialprodukt, Nidlegy (Daromun), in Europa, Australien und Neuseeland geschlossen haben. Nidlegy, das sich derzeit in der klinischen Phase III befindet, ist ein neues biopharmazeutisches Präparat gegen Krebs, das von Philogen zur Behandlung von Melanomen und nicht-melanomen Hautkrebs entwickelt wird.