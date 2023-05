Mit den Maßen von nur 5,5 x 5,4 x 1,6 Zoll bietet der TANGO-3010 eine starke Leistung in einem kompakten Format. Angetrieben von einem Quad-Core-Intel-Celeron-J6412-Prozessor mit Intel-UHD-Grafik bietet dieser Mini-PC bemerkenswerte Verarbeitungsmöglichkeiten für anspruchsvolle Aufgaben und definiert die Möglichkeiten für den Einsatz von VPN/Firewall in Büros, Digital Signage, industriellem Datenübertragungs-Gateway und Selbstbedienungsanwendungen neu.

Erweiterte drahtlose Konnektivität und dreifache 2.5GbE-Anschlüsse

Der TANGO-3010 zeichnet sich durch drahtlose und kabelgebundene Konnektivität aus und bietet eine umfassende Lösung für die nahtlose Datenübertragung. Es verfügt über die neuesten Technologien Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.2, die eine schnelle Datenübertragung, reibungsloses Streaming und mühelose Kommunikation ermöglichen. Mit den internen Antennen können Kabelstörungen eliminiert werden, um eine stabile Leistung aufrechtzuerhalten. Ob in einem überfüllten Büro oder an einem abgelegenen Standort, der TANGO-3010 gewährleistet eine zuverlässige und verzögerungsfreie drahtlose Leistung. Darüber hinaus verfügt der Mini-PC über drei 2.5GbE-Anschlüsse, die schnelle kabelgebundene Verbindungen für kritische Anwendungen ermöglichen. So können Anwender bandbreitenintensive Aufgaben problemlos bewältigen und auch in anspruchsvollen Industrieumgebungen einen unterbrechungsfreien Betrieb sicherstellen.

Modulares Design für mühelose Speichererweiterung

Das modulare Design ermöglicht einfache Speicher-Upgrades und nimmt sowohl eine 2,5-Zoll-SSD als auch eine M.2-NVMe-SSD auf. Diese Skalierbarkeit stellt sicher, dass der TANGO-3010 an sich ändernde Speicheranforderungen angepasst werden kann und eine zukunftssichere Leistung bietet.

Der TANGO-3010 zeichnet sich als echter Mehrzweck-Mini-PC aus, der nahtlos von industriellen Anwendungen zu Büroumgebungen übergeht. Ob in Fabriken, Einzelhandelsgeschäften oder Unternehmensbüros, der TANGO-3010 ist eine vielseitige Computerlösung, die Benutzern in allen Branchen hilft, die Lücke zwischen industrieller Robustheit und Bürofunktionalität zu schließen.

Weitere Informationen über den TANGO-3010 finden Sie auf https://reurl.cc/v7D1L1

