WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit Abschlägen beendet. Nach einem schwachen Start hatten sich die Kurse zwischenzeitlich erholt, um dann am Nachmittag wieder nachzugeben. Der österreichische Leitindex ATX ging bei 3042,61 Punkten 0,59 Prozent schwächer aus dem Handel. Der breitere ATX Prime büßte am Ende 0,58 Prozent ein auf 1545,38 Einheiten.

Trübe Wirtschaftsdaten aus China und die weiter bestehende Unsicherheit im Vorfeld der geplanten Abstimmung über den Kompromiss im US-Schuldenstreit im Kongress in Washington lasteten auf den Finanzmärkten. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) des herstellenden Gewerbes in China ging schon den zweiten Monat in Folge zurück und liegt weiter unterhalb der Schwelle von 50 Punkten, was eine Kontraktion signalisiert. Der Index für das Dienstleistungsgewerbe blieb zwar im expansiven Bereich, fiel aber auch. Beide Stimmungsbarometer lagen unter den Erwartungen.