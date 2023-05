Produktionslinien für Photovoltaik-Module / MiniTec präsentiert auf der Fachmesse Intersolar Fertigungsanlagen für die Photovoltaik (FOTO)

Schönenberg-Kübelberg (ots) - Weltweit werden immer mehr Solarmodule

installiert. Für deren wirtschaftliche und qualitätssichere Produktion werden

spezielle Fertigungsanlagen benötigt. MiniTec ist auf die Entwicklung und

Produktion dieser Anlagen seit vielen Jahren spezialisiert. Auf der Fachmesse

Intersolar präsentiert der deutsche Hersteller vom 14. bis 16. Juni 2023 seine

Lösungen in Halle A2 am Stand A2.413.



Die Energiewende, weg von fossilen Energieträgern, hin zu erneuerbaren

Energieformen, kann nur mit neuen Ideen, Konzepten und Technologien gelingen.

Das mittelständische Unternehmen MiniTec engagiert sich seit vielen Jahren auf

diesem Gebiet und bietet Fertigungsanlagen für Photovoltaik-Module und

Solarthermie an. Auf der internationalen Fachmesse Intersolar präsentiert

MiniTec vom 14. bis 16. Juni 2023 seine Lösungen in Halle A2 am Stand A2.413.

Auf der Intersolar treffen sich jährlich Hersteller, Zulieferer, Großhändler,

Dienstleister, Projektentwickler und -planer sowie Start-Ups aus aller Welt in

München, um sich über neueste Entwicklungen und Trends auszutauschen,

Innovationen hautnah zu erleben und Geschäftspotentiale zu nutzen.