BYD präsentiert Zero Emission Ecosystem auf der The Smarter E Europe / Der Marktführer für Batterie- und Elektrofahrzeugtechnologie gibt Einblicke in seinen ZeroEmission Ansatz (FOTO)

Shenzhen/München (ots) - BYD Co. Ltd., einer der weltweit größten Hersteller

vonwiederaufladbaren Batterien und Marktführer für Elektrofahrzeuge, wird auf

der diesjährigen EES im Rahmenvon "The Smarter E Europe" vom 14. bis 16. Juni

einen Überblick über Lösungen seines Portfolios im Rahmen des Zero Emission

Ansatzes geben. Zu den Lösungshighlights am Stand B1.130-131 zählen die

neuvorgestellte Energiespeicherlösung BYD MC CUBE für gewerbliche und

industrielle Anwendungen (C&I), dieneuesten Modelle und Funktionen der BYD

Battery-Box Serie sowie eine Auswahl von PV-Modulen fürSolarstromerzeugung und

Elektrofahrzeuge.



Der Unternehmensname BYD steht für "Build Your Dreams". Gemäß diesem Credo hat

BYD mit derSchaffung eines emissionsfreien Energieökosystems - bestehend aus

erschwinglicher Solarstromerzeugung,zuverlässiger Energiespeicherung und

hochmodernem elektrifiziertem Transportwesen - das Unternehmenzu einem

Branchenführer im Energie- und Transportsektor gemacht. BYD wurde im Jahr 2022

zur weltweitmeistverkauften Marke für New-Energy-Fahrzeuge und erzielte einen

Rekord von mehr als 1,86 Millionenverkauften Einheiten bei einer globalen

Marktpräsenz in 52 Ländern (Stand Mai 2023).