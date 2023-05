Osteuropas Börsen geben überwiegend nach - Moskauer Börse im Plus

Der Leitindex Wig-20 in Warschau sank um 2,67 Prozent auf 1894,48 Punkte. Der marktbreite WIG verlor 2,40 Prozent auf 62 285,97 Zähler. PKN Orlen büßten 3,9 Prozent ein. Unter den Finanztiteln gaben Bank Pekao um 4,8 Prozent nach, PKO Bank Polski um 3,2 Prozent und die Anteile am Versicherer PZU um 4,0 Prozent.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa sind am Mittwoch überwiegend tiefer aus dem Handel gegangen. Vor allem in Polen ging es abwärts. In Moskau wurden dagegen Gewinne verbucht.

