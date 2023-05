Aroundtown: Guidance bestätigt

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die Aroundtown SA im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12) den Umsatz leicht gesteigert, bei den Nettomieteinnahmen aber einen Rückgang verbucht. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage seien die Nettomieteinnahmen auf 297 Mio. Euro (Q1 2022: 309 Mio. Euro) gesunken. Das EBITDA habe mit 90 Mio. Euro sogar deutlich unter dem Vorjahreswert von 317 Mio. Euro gelegen. Das Nettoergebnis nach Minderheiten sei mit -43,5 Mio. Euro ins Minus gerutscht. Der cash-getriebene FFO I habe wiederum mit 84,6 Mio. Euro nur leicht unterhalb der 89,3 Mio. Euro vom Vorjahr gelegen. Nach Analystenaussage verfüge das Unternehmen weiterhin über eine sehr solide Finanzposition mit einer Liquidität von mehr als 3 Mrd. Euro. Auch wenn der Sektor derzeit schweren Herausforderungen und großen Ungewissheiten gegenüberstehe, sei die Größenordnung des Discounts nach Meinung von SRC nicht gerechtfertigt. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 4,50 Euro und erneuert das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 31.05.2023, 18:30 Uhr)



Rating: Kauf

Analyst: Stefan Scharff

Kursziel: 4,50 EUR