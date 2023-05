Mit der Wirtschaft geht es bergab, mit den Zinsen aber weiter rauf - das ist derzeit der Cocktail, der vor allem den Dax belastet, aber auch einige Indizes der Wall Street unter Druck bringt. Heute Nacht wieder ganz schwache Daten aus China - damit ist eine zentrale Voraussetzung für die Dax-Rally seit der Öffnung Chinas eigentlich obsolet. Dazu heute ein ebenfalls extrem schwacher Chicago Einkaufsmangerindex, während andererseits die offenen Stellen in den USA wieder über die Marke von 10 Millionen steigen. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit weiter an (laut Fed Fund Futures jetzt 72%), dass die Fed bereits im Juni die Zinsen weiter anheben wird (weil der Lohndruck hoch bleibt und damit die Inflation weiter treibt). Insgesamt entfallen so faktisch alle Grundlagen der Rally: Hoffnung auf China-Boom, Hoffnung auf sinkende Zinsen bei gleichzeitig weicher Landung der Wirtschaft..

Hinweise aus Video:

1. EZB hebt Zinsen weiter an – und warnt vor den Folgen der Zinsen

2. Fällt die Inflation bald stärker als erwartet?

3. US-Schuldenobergrenze: Konto leer – was nun passieren kann – Expertenanalyse

Das Video "Dax, Wall Street: Wirtschaft bergab, Zinsen weiter rauf!" sehen Sie hier..