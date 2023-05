LONDON (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern IMI wird im Juni in den FTSE 100 (Footsie) aufgenommen. Ausscheiden muss dafür das Immobilienunternehmen British Land , wie der Index-Anbieter FTSE Russell am Mittwoch mitteilte. In Kraft tritt die Änderung am Montag, 19. Juni.

