Stuttgart (ots) - Es gehört zu den Ritualen einer Tarifauseinandersetzung, dasAngebot oder die Forderung der Gegenseite mit Empörung und Abscheuzurückzuweisen. So weit, so bekannt, so ermüdend. Nach der neuesten Entwicklungaber haben sich die die Gewerkschaft EVG und die Deutsche bahn eher hinter ihrenStellungen verschanzt, als sich aufeinander zuzubewegen. Die Geduld derer, diedas System finanzieren, ist endlich. Diese Erkenntnis sollte beide SeitenAnsporn genug sein, alsbald zu einer Einigung zu kommen, um sich dann wieder demKern der Angelegenheit zuzuwenden: Menschen und Güter schnell, günstig undzuverlässig von A nach B zu bewegen.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/39937/5522245OTS: Stuttgarter Nachrichten

