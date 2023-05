Die heutige Hauptversammlung beschloss eine Gesamtdividende von EUR 5,05 je Aktie. Zahltag ist der 12. Juni 2023. Der vom Aufsichtsrat gebilligte Jahresabschluss wurde vorgelegt. Den Vorstandsmitgliedern und den Aufsichtsratsmitgliedern wurden für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 die Entlastung erteilt. Dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden und Generaldirektor Rainer Seele wurde die Entlastung für 2021 erteilt. Zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 wurde die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien, gewählt.



Die Hauptversammlung hat den Long Term Incentive Plan 2023, ein langfristiges Vergütungsinstrument für die Vorstandsmitglieder und ausgewählte Führungskräfte, und das Equity Deferral 2023, ein integrierter Bestandteil der jährlichen Bonus-Vereinbarung der Vorstandsmitglieder, beschlossen.



Aufgrund des Auslaufens des Aufsichtsratsmandats von Herrn Mark Garrett mit Wirksamkeit zum Ablauf der Hauptversammlung am 31. Mai 2023 und des Umstands, dass er für eine weitere Periode nicht zur Verfügung stand, wurde mit Herrn Lutz Feldmann von der Hauptversammlung ein neues Aufsichtsratsmitglied gewählt.

Zusätzlich wurde Herr Lutz Feldmann in der nach der

Hauptversammlung stattfindenden Aufsichtsratssitzung auch zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt.



Die Abstimmungsergebnisse der ordentlichen OMV Hauptversammlung 2023 finden Sie unter www.omv.com/hauptversammlung.



Hintergrundinformation:



OMV Aktiengesellschaft

Die OMV ist mit einem Konzernumsatz von EUR 62 Mrd und einem Mitarbeiterstand von rund 22.300 im Jahr 2022 eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs.



Im Bereich Chemicals & Materials zählt die OMV durch ihre Tochtergesellschaft Borealis zu den weltweit führenden Anbietern fortschrittlicher und kreislauforientierter Polyolefinlösungen und ist eine europäische Marktführerin im Bereich Basischemikalien, Pflanzennährstoffen und Kunststoffrecycling. Gemeinsam mit den zwei wichtigen Joint Ventures - Borouge (mit ADNOC, in den VAE und Singapur) und Baystar (mit TotalEnergies, in den USA) - liefert Borealis Produkte und Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen Welt. Der OMV Geschäftsbereich Fuels & Feedstock produziert und vermarktet Kraftstoffe sowie Rohstoffe für die chemische Industrie, betreibt drei Raffinerien in Europa und hält eine Beteiligung von 15% an einem Raffinerie Joint Venture in den VAE. Die OMV betreibt rund 1.800 Tankstellen in neun europäischen Ländern. Im Geschäftsbereich Energy exploriert, erschließt und produziert die OMV Öl und Gas in den vier Kernregionen Mittel- und Osteuropa, Mittlerer Osten und Afrika, Nordsee sowie Asien-Pazifik. Die durchschnittliche Tagesproduktion lag 2022 bei 392 kboe/d. Zu den Aktivitäten gehört auch das Low Carbon Business sowie das gesamte Gasgeschäft. Die OMV wird sich von einem integrierten Öl-, Gas- und Chemieunternehmen zu einer führenden Anbieterin von innovativen nachhaltigen Kraftstoffen, Chemikalien und Materialien entwickeln und dabei eine weltweit führende Rolle in der Kreislaufwirtschaft einnehmen. Mit der Umstellung auf ein CO2-armes Geschäft, verfolgt die OMV das Ziel, bis spätestens 2050 in allen drei Scopes klimaneutral zu werden.



OMV Aktien werden an der Wiener Börse (OMV) sowie als American Depository Receipts (OMVKY) in den USA gehandelt.



