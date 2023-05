Vazyme unterzeichnet Vereinbarung über globale strategische Zusammenarbeit mit Azenta

NANJING, China, 31. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Vazyme (688105.SH), Chinas führendes Biotechnologieunternehmen, hat offiziell eine Vereinbarung über eine globale strategische Zusammenarbeit mit Azenta Life Sciences („Azenta", Nasdaq: AZTA) unterzeichnet, die die Etablierung eines One-Stop-Serviceverfahrens für beide Unternehmen in den Bereichen Sequenzierung der nächsten Generation, automatisierte Bibliotheksvorbereitung, Rohstoffversorgung, experimentelle Verbrauchsmaterialien, Probenlagerung und mehr fördern wird.

Dr. Nie Junwei, General Manager der Life Science Division von Vazyme, und Herr George Ge, General Manager von Azenta China, unterzeichneten im Beisein von Dr.Cao Lin, Vorsitzender und Gründer von Vazyme, und Herr Stephen S. Schwartz, Global President und CEO von Azenta, die Vereinbarung im Namen beider Parteien.

Vazyme, ein globaler Anbieter, der sich auf Design, Herstellung und Anwendung bioaktiver Verbindungen spezialisiert, hat sich der Erweiterung der Anwendungsbereiche von Kerntechnologien in den Bereichen Life Sciences, In-vitro-Diagnostik, Biomedizin und anderen verschrieben. Vazyme nutzt sein Know-how im Bereich bioaktiver Verbindungen, um innovative Biolösungen zu entwickeln, mit denen die Forschung und Entwicklung im Bereich Life Sciences gefördert werden.

Azenta hat seinen Hauptsitz in den USA, ist ein weltweit führendes Unternehmen für Life-Science-Lösungen und bietet innovative und zuverlässige Lösungen für Probenforschung und -management an. Die Lösungen in den Bereichen Probenforschung und Probenmanagement von Azenta werden die Markteinführung wirkungsvoller Durchbrüche und Therapien schneller und präziser gestalten, und das Unternehmen hat langfristige Partnerschaften mit vielen multinationalen Konzernen und Hochschuleinrichtungen geschlossen.

„Wir freuen uns sehr über diese globale strategische Partnerschaft, als Partner mit einer soliden Basis für die Zusammenarbeit. Vazyme ist 2016 eine intensive Kooperation mit GENEWIZ (Azentas Genomik-Service) eingegangen, und wir sind der Überzeugung, dass die neue Kooperationsinitiative die Zusammenarbeit von Vazyme und Azenta weiter ausbauen und vertiefen wird", sagte Dr. Nie, General Manager der Life Science Division von Vazyme.

Vazyme: Beschleunigung der globalen Roadmap mit kontrollierbarer Upstream-Technologieentwicklung und Fertigungskapazitäten für Endprodukte

Vazyme verzeichnete im Jahr 2022 eine starke finanzielle Leistung. Die Betriebseinnahmen des Unternehmens erreichten 517,25 Mio. USD, was einem Wachstum von 90,99 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, und die Einnahmen aus der regulären Geschäftstätigkeit in Höhe von 146,96 Mio. USD zeigten im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 41,03 %. Life Sciences, In-vitro-Diagnostik und Biomedizin waren die drei wachstums- und leistungsstärksten Geschäftszweige.