SWCA ERWIRBT DEN GLOBALEN NACHHALTIGKEITSBERATER ALO ADVISORS LLC

PHOENIX, 31. Mai 2023 /PRNewswire/ -- SWCA Environmental Consultants, ein führendes Umweltberatungsunternehmen in den USA, hat ALO Advisors LLC übernommen, ein internationales Unternehmensberatungsunternehmen, das sich auf Beratungsdienste zur Nachhaltigkeit für Kunden aus einer Vielzahl von Branchen konzentriert.

ALO Advisors unterstützt seine Kunden bei der Entwicklung und Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien, -initiativen und -investitionen, die gleichzeitig Geschäftswert und positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft schaffen. Das Team von ALO Advisors besteht aus 20 Mitarbeitern in den Vereinigten Staaten, Mexiko, den Niederlanden, Portugal und Schweden sowie einem Netzwerk von Tochtergesellschaften in mehr als 50 Ländern und verfügt über bewährtes Fachwissen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Unternehmensberatung weltweit.

,,Dies ist wirklich ein entscheidender Moment für SWCA. Durch die Kombination der Stärken von SWCA und ALO Advisors haben wir die unglaubliche Möglichkeit, einen größeren positiven Einfluss auf die Umwelt und die Gesellschaft auf der ganzen Welt auszuüben," so Joseph J. Fluder, III, CEO und Präsident von SWCA. ,,Gemeinsam werden wir unsere Kunden von der Strategie über die Wissenschaft bis hin zur Implementierung umfassend unterstützen."

ALO Advisors arbeitet mit Führungskräften aus der Wirtschaft zusammen, die sich den größten Herausforderungen der heutigen Zeit im Bereich der Nachhaltigkeit stellen. Die Organisation betreut einige der weltweit größten Lebensmittel-, Getränke- und Konsumgüterunternehmen sowie eine Vielzahl von Unternehmen aus den Bereichen Private Equity, Versicherungen, Technologie, medizinische Geräte und anderen Branchen.

,,Mit SWCA haben wir eine Organisation gefunden, die unsere Vision teilt, unseren Kunden dabei zu helfen, eine echte, positive Wirkung zu erzielen. Durch unseren Zusammenschluss werden wir dies in einem größeren Maßstab tun können, als wir es uns vorstellen konnten," sagte John R. Platko, II, Managing Partner bei ALO Advisors.

SWCA wurde 1981 gegründet und ist ein zu 100 % von Mitarbeitern geführtes Umweltberatungsunternehmen. SWCA bietet ein umfassendes Spektrum an Umweltdienstleistungen mit den Schwerpunkten Planung, Management natürlicher und kultureller Ressourcen, Genehmigungen, Einhaltung von Vorschriften, Wasserressourcen, ökologische Wiederherstellung sowie Katastrophenschutz und Widerstandsfähigkeit. Wir kombinieren wissenschaftliches Know-how mit fundiertem Wissen über Genehmigungs- und Compliance-Protokolle, um technisch fundierte, kostengünstige Lösungen für Umweltprojekte in den gesamten Vereinigten Staaten zu erreichen.

ALO Advisors ist eine 2018 gegründete, weltweit tätige Unternehmensberatung mit Niederlassungen in Europa, den Vereinigten Staaten und Mexiko. Wir haben eine andere Auffassung von nachhaltiger Führung und sind der Meinung, dass die ökologischen und sozialen Vorteile von Dauer sind, wenn die Wirtschaft funktioniert. Dieser Grundgedanke steht im Mittelpunkt unserer Arbeit und ist die Essenz der ALO-Philosophie,,Sustain Differently".

