Canagold ernennt Vice President, Sustainability

Herr Caldwell verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Provinz British Columbia und auf der ganzen Welt und hat unter anderem für folgende Unternehmen gearbeitet: Teck Resources, Anglo American, Centerra Gold und zuletzt Kinross Gold. Seine Karriere hat ihn durch Westkanada und die ganze Welt geführt und ihm ermöglicht, Fachkenntnisse in den Bereichen Nachhaltigkeit, Genehmigungen, Umweltverantwortung, Engagement und Schließungen zu gewinnen.

Tim wird in erster Linie für die Genehmigungsbemühungen von Canagold und die Einbeziehung der Interessenträger für das Goldprojekt New Polaris zuständig sein.

Er verfügt über umfassende Erfahrung und Kenntnisse im Bereich der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit (ESS) auf allen Ebenen, einschließlich einer sinnvollen Einbindung von betroffenen indigenen Nationen und lokalen Gemeinschaften auf Projektebene und der Entwicklung nachhaltiger Vorteile für alle Beteiligten.

Neben seinem Hintergrund im Umweltsektor besitzt Tim auch ein Zertifikat der University of Victoria in Gesundheit und Sicherheit.

„Während wir das Projekt New Polaris durch den Genehmigungsprozess und die sinnvolle Einbindung von Stakeholdern vorantreiben, freuen wir uns, jemanden mit langjähriger Erfahrung in BC und auf der ganzen Welt in den Bereichen Nachhaltigkeit, Genehmigungen und Engagement der Stakeholder in unser Team zu holen“, so Catalin Kilofliski, CEO von Canagold. „Er passt gut in unser technisch fokussiertes und sozial engagiertes Team, das die nächste hochwertige Goldmine Kanadas hier in British Columbia in Partnerschaft mit der Taku River Tlingit First Nation Erschließen will.“

Einführung des Omnibus Equity Incentive Compensation Plan

Das Unternehmen möchte außerdem ankündigen, dass es mit Wirkung vom 1. Januar 2023 einen Omnibus Equity Incentive Compensation Plan (der „Plan“) verabschiedet hat, der den früheren Incentive-Aktienoptionenplan des Unternehmens ersetzen soll.

Der Plan unterliegt der Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange und der etwaigen Zustimmung der Aktionäre. Die Zuteilungen im Rahmen des Plans sind auf insgesamt 10 % des ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapitals des Unternehmens begrenzt, und alle Zuteilungen im Rahmen des Plans werden als Anreiz gewährt, um die Interessen der Aktionäre mit der langfristigen Vision des Board of Directors und des Managements in Einklang zu bringen.