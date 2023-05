GWM erweitert die globale Reichweite mit der Markteinführung des TANK500 in den VAE.

Baoding, China (ots/PRNewswire) - GWM hat am 29. Mai den TANK500 auf den Markt

in den Vereinigten Arabischen Emiraten-(VAE) gebracht. Die

Eröffnungsveranstaltung fand in Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten

statt und erregte die Aufmerksamkeit und Erfahrung einer großen Anzahl von

GWM-Fans.



Mehr als 140 Gäste nahmen an der Veranstaltung teil, darunter VIP-Kunden, und

mehr als 70 einflussreiche Mediengeschäfte und wichtige Meinungsführer (KOLs),

alle sprachen ein großes Lob hinsichtlich des GWM TANK500s aus. GWM TANK500 hat

Verbraucher in den VAE mit hochwertigem Luxus-Stil und leistungsstarker Leistung

übertroffen. GWM TANK300 wurde ebenfalls enthüllt, was das Markenbewusstsein für

den GWM-TANK unter den lokalen Verbrauchern steigen ließ.