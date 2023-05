Die britische Marke Kingston E-liquids arbeitet mit INNOKIN zusammen, um Einweg-Vapes zu ersetzen

Der kurze Lebenszyklus von Einweg-Vapes wirft jedoch auf lange Sicht einige Probleme auf, nämlich die Auswirkungen auf die Umwelt und die hohen Kosten, die den Verbrauchern im Laufe der Zeit entstehen. Jetzt hat sich die britische E-Liquid-Marke Kingston E-liquids mit dem erfahrenen Vape-Hersteller INNOKIN zusammengetan, um eine bessere Lösung anzubieten - das Podbar Salts Endura S1 Kit.

Kingston E-liquids hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2017 zu einer echten britischen Erfolgsgeschichte entwickelt. Nach bescheidenen Anfängen hatte der Gründer John Wilson den Wunsch, hochwertige E-Liquids im Vereinigten Königreich herzustellen, zu einer Zeit, als viele führende Marken importiert wurden. Nach der Entwicklung der ersten Geschmacksrichtungen nahm das Kingston-Team seine Tätigkeit auf lokaler Ebene auf und erwarb sich schnell den Ruf, hochwertige Produkte zu fairen Preisen anzubieten. Schon bald sicherte sich Kingston E-liquids den Vertrieb in ganz Yorkshire und dann im Vereinigten Königreich mit einer wachsenden Präsenz in ganz Europa. Heute betreibt das Unternehmen 4 Verkaufsstellen in ganz Hull. Es hat einen treuen Kundenstamm und arbeitet ständig an neuen Geschmacksrichtungen, um den sich ständig verändernden Geschmack der Dampfer zu treffen.

Kingston ist ein Beispiel dafür, wie man seinen Wurzeln treu bleibt, denn die Marke entwickelt, produziert und füllt all ihre Produkte weiterhin im Vereinigten Königreich ab, auch wenn viele Marken aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Einweg-Vapes dazu übergegangen sind, ins Ausland zu gehen. Was die Geschichte von Kingston noch bemerkenswerter macht, ist die Beharrlichkeit des Geschäftsführers John Wilson bei der Überwindung seiner Behinderung. Nachdem er vor vier Jahren sein Augenlicht verloren hatte, kaufte er sich einen Gehstock und kehrte innerhalb von 48 Stunden an seinen Arbeitsplatz zurück, wobei er erklärte, dass er die Verwaltung von Kingston wie gewohnt fortführen würde. Während er sich privat mit seiner Erblindung abfindet, gedeiht die Marke Kingston weiter - ein Beweis für Johns Leidenschaft fürs Dampfen.