REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Inflation:

"Der deutliche Rückgang der Inflation im Mai dürfte auch zu einem gewissen Grad auf die Einführung des Deutschlandtickets zurückgehen. Insbesondere die Lebensmittelpreise liegen aber noch um 14,9 Prozent über dem Vorjahresniveau. Gerade dort spüren Verbraucher die Teuerung am stärksten. Dass die Preise im Supermarkt wieder auf das Vorkrisen-Niveau zurückkehren, ist nicht zu erwarten. Ein gewichtiger Faktor bei der Preisentwicklung sind die derzeit hohen Tarifabschlüsse, die die Gewerkschaften durchsetzen können. Die höheren Lohnkosten werden Unternehmen mit steigenden Preisen kompensieren müssen, was die Inflation anheizt. Die Zeche zahlen am Ende diejenigen, die nicht von tariflichen Lohnerhöhungen profitieren."