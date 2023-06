Europaparlament stimmt Position zu EU-Lieferkettengesetz ab

Ende des vergangenen Jahres hatten sich die EU-Staaten bereits auf ihre Position geeinigt. Parlament und Mitgliedstaaten müssen sich nach der Abstimmung am Donnerstag noch auf einen gemeinsamen Kompromiss einigen. Die Vorschriften könnten strenger ausfallen als das ab 2023 geltende deutsche Lieferkettengesetz./sza/DP/jha

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Das Europaparlament stimmt an diesem Donnerstag (ab 11.00 Uhr) in Brüssel über seine Position zum geplanten EU-Lieferkettengesetz ab. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass große Firmen in der EU für Kinder- oder Zwangsarbeit sowie für Umweltverschmutzung ihrer internationalen Lieferanten verantwortlich gemacht werden sollen.

