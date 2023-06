Frisches Geld für Berliner Reise-Start-up GetYourGuide

BERLIN (dpa-AFX) - Das Berliner Reise-Start-up GetYourGuide sieht sich nach einem Beinahe-Aus in der Coronakrise wieder zurück auf der Erfolgsspur und hat sich in einer weiteren Finanzierungsrunde 194 Millionen US-Dollar (182 Millionen Euro) gesichert. Die Finanzspritze besteht nach Angaben des Unternehmens vom Donnerstag zum einen aus einer Eigenkapitalfinanzierung von 85 Millionen US-Dollar durch Blue Pool Capital unter Beteiligung von KKR und Temasek. Darüber hinaus stellten die Banken BNP Paribas und Citibank sowie die deutsche KfW einen revolvierenden Kredit - eine Art Dispo-Kredit für Unternehmen - von 109 Millionen US-Dollar zu Verfügung. Die Bewertung des Start-ups stieg laut Firmenkreisen auf knapp zwei Milliarden US-Dollar.

GetYourGuide vermittelt gegen Provision Reiseerlebnisse, Tourguides oder Eintrittstickets für Urlauber rund um den Globus. Das Start-up hatte 2019 - zehn Jahre nach der Gründung - durch ein großes Investment des japanischen Kapitalgebers Softbank eine Milliarden-Bewertung erreicht. Durch die Corona-Pandemie geriet GetYourGuide allerdings in Schieflage, weil das Reisegeschäft kollabiert und der Umsatz des Unternehmens quasi auf Null gesunken war. Johannes Reck, Vorstandschef und Mitgründer von GetYourGuide, bot damals Mitarbeitern Anteile an dem Unternehmen an statt eines Gehalts, um die begehrten Fachkräfte nicht gehen lassen zu müssen.

Mit dem Ende der Corona-Maßnahmen in den meisten Ländern konnte GetYourGuide wieder an sein bislang erfolgreichstes Jahr 2019 anknüpfen und die damaligen Ergebnisse noch übertreffen. Das Buchungsvolumen im ersten Quartal 2023 liegt nach Angaben der Firma viermal so hoch wie im ersten Quartal 2019: "Die Kategorie Reiseerlebnisse wächst schnell und profitiert von einem generationenübergreifenden Wandel im Kundenverhalten", heißt es.

Die Investition solle GetYourGuide als Marktführer im 300-Milliarden-Dollar-Markt für Reiseerlebnisse festigen, teilte das Unternehmen mit. Das frische Geld werde unter anderem genutzt, um die Marktpräsenz in Schlüsselregionen wie Nordamerika auszubauen. "Diese Finanzierungsrunde ist ein Meilenstein für GetYourGuide und der Beginn eines neuen Kapitels", sagte Reck. Seit der Pandemie sei GetYourGuide als größeres und besseres Unternehmen zurückgekommen./chd/DP/stk