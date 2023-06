Das erste Virtual Gynecology and Obstetrics Hospital seiner Art nutzt die Heim-Ultraschall-Technologie von Pulsenmore für die pränatale Versorgung

Ziel des Krankenhauses ist die Verbesserung der Effizienz der Arbeitsabläufe und des Standards der Schwangerschaftsbetreuung sowie die Steigerung der Patientenzufriedenheit.

RAMAT GAN, Israel, 1. Juni 2023 /PRNewswire/ -- In einer Zeit, in der die meisten europäischen Krankenhäuser mit einem Mangel an Ressourcen, einschließlich Ärzten, Krankenschwestern und Sonographen, zu kämpfen haben und gleichzeitig mit einem stetigen Anstieg des Patientenaufkommens konfrontiert sind, was zu langen Wartezeiten und einem Burnout des Personals führt, hat "Sheba Beyond" die Einführung der weltweit ersten virtuellen Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe angekündigt. Sheba Beyond ist ein Branch des Sheba-Krankenhauses, des größten Krankenhauses in Israel und zählt zu den Top 10 der besten Krankenhäuser der Welt. Das renommierte Krankenhaus ist für seine bemerkenswerte Pflege und seine Dienstleistungen bekannt und hebt sich von anderen Krankenhäusern ab, indem es bei der Einführung innovativer Technologien eine Vorreiterrolle einnimmt.