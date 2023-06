Wichtigste Finanzergebnisse 1. Halbjahr

- Gesamtumsatz: 9,4 Mio. Dollar, ein Anstieg von 4 % im Vergleich zum Vorjahr auf Basis konstanter Wechselkurse.

- Einnahmen aus Abonnements: 4,8 Mio. Dollar, ein Zuwachs von 14 % im Vergleich zum Vorjahr.

- Bruttomargen: Trotz Rückgang weiterhin solide.

- Berichtetes und normalisiertes EBITDA: Weiterhin positiv mit 0,1 Mio. Dollar bzw. 0,7 Mio. Dollar.

- Barreserven: 5,4 Mio. Dollar, deutlich über dem Niveau unserer Deckung von 4 Mio. Dollar im Falle von „Black Swan“-Ereignissen.

- Nettogewinn nach Steuern (NPAT): 0,3 Mio. Dollar, ein Anstieg von 49 % im Vergleich zum Vorjahr auf normalisierter Basis.

- Nettoliquidität: 4,4 Mio. Dollar, 14 % Plus gegenüber dem Vorjahr.

Andere Entwicklungen 1. Halbjahr

- Einrichtung der Content Works-Abteilung.

- Partnerschaft mit Saudi-Arabien bestätigt.

- Exklusivinterviews mit dem Chairman, dem Managing Director und dem COO im Vorfeld der HV 2023

- Ana Gyorkos wurde zum Group Content Director ernannt.

- Josh Robertson wurde zum Chief Marketing Officer bestellt.

- Graeme McCracken wurde zum Non-Executive Director ernannt.

- Lindsay Santos wurde mit der Funktion des Group Head of Events betraut.

Alex Kent, Managing Director von Aspermont, sagt dazu:

„Das Unternehmen erzielte im 27. Quartal in Folge ein deutliches Wachstum der Einnahmen aus dem Abonnementgeschäft. Die ersten Beiträge der Content Works-Abteilung und unserer neuen Medienpartnerschaft mit Saudi-Arabien werden unser Wachstum auch in Zukunft beschleunigen. Wir halten an unserer Prognose für eine anhaltende Umsatzdynamik und ein zweistelliges Wachstum für das Geschäftsjahr 2023 fest.