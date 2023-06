BARCLAYS stuft Telefonica Deutschland auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Telefonica Deutschland von 3,30 auf 3,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Analyst Maurice Patrick in einer Branchenstudie vom Dienstagabend vor einer Phase von Versteigerungen von Mobilfunklizenzen und der Neuverhandlung von Verträgen. Er rechnet mit sinkenden Kosten in den kommenden fünf Jahren. Die Neuerungen in Deutschland und Schweden werden diese These seiner Meinung nach auf die Probe stellen./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2023 / 20:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2023 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Telefonica Deutschland Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 2,629EUR gehandelt.