Der visionäre Ansatz von Zhang Zhiqian und die herausragenden Leistungen von Tidetron festigten die Position des Unternehmens als Vorreiter in der Branche. Darüber hinaus unterstrich das Engagement des Unternehmens für langfristige Ziele wie Produktionseffizienz und Kapazitätserhöhung die überragende Bedeutung der synthetischen Biologie in der Bioproduktion.

SINGAPUR, 1. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Die 7. Ausgabe der Future Food Asia (FFA)-Konferenz ging im Mai zu Ende und gipfelte in einem durchschlagenden Erfolg für Tidetron Bioworks Technology Co., Ltd. Die außergewöhnliche Leistung des Unternehmens in der Agrarnahrungsmittel-Biotech-Branche hat dem Unternehmen den begehrten Titel „Am schnellsten wachsendes Agrarnahrungsmittel-Biotech-Startup in China" eingebracht. Zhang Zhiqian, der Gründer und CEO von Tidetron, erhielt diese Auszeichnung in Anerkennung seiner bahnbrechenden Bioproduktionsplattform.

Tidetron glänzt auf der Future Food Asia 2023 und erhält die Auszeichnung für das am schnellsten wachsendeAgrarnahrungsmittel-Biotech-Startup in China

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer