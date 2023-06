Umsatzzuwächse für Einzelhandel in Deutschland im April

WIESBADEN (dpa-AFX) - Deutschlands Einzelhändler haben im April des laufenden Jahres Umsatzzuwächse verbucht. Im Vergleich zum Vormonat setzten die Händler sowohl real (preisbereinigt) als auch nominal 0,8 Prozent mehr um, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat. Im Vergleich zum April 2022 gab es allerdings nur in nominaler Betrachtung ein Plus von 3,9 Prozent - eine Folge von Preiserhöhungen. Bereinigt um Preiserhöhungen blieben die Erlöse im Einzelhandel nach Angaben der Wiesbadener Behörde vom Donnerstag um 4,3 Prozent unter dem Wert des Vorjahresmonats.

Beim Verkauf von Lebensmitteln ist der reale Umsatz den Angaben zufolge im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresmonat seit 22 Monaten in Folge rückläufig. "Eine Ursache für diesen Rückgang dürften die nach wie vor hohen Nahrungsmittelpreise sein", erklärten die Statistiker. Zwar schwächte sich der Preisauftrieb für Lebensmittel im April 2023 zum Vorjahresmonat leicht ab, dennoch blieben die Lebensmittelpreise mit einem Plus von 17,2 Prozent in dem Monat der stärkste Treiber der Gesamtteuerungsrate./ben/DP/mis