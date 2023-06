JPMORGAN stuft SALESFORCE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Salesforce nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Der Softwarekonzern sei auf einem guten Weg zum angestrebten zehnprozentigen Umsatzwachstum und habe sich mit Blick auf die operative Marge sowie den Barmittelzufluss überraschend gut geschlagen, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe Salesforce die Ziele für die letztgenannten Kennziffern für 2024 angehoben. Das schwierige Konjunkturumfeld sei zwar beherrschbar, begrenze aber das weitere Umsatzpotenzial. Derweil könnte das Unternehmen stark vom KI-Trend profitieren./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2023 / 01:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2023 / 01:27 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salesforce Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 197,1EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Mark Murphy

Analysiertes Unternehmen: SALESFORCE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 230

Kursziel alt: 230

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m