Ariceum Therapeutics erweitert seine Pipeline mit der Übernahme von Theragnostics Ltd

Übernahme der klinischen Radiopharmazie-Pipeline der nächsten Generation, die Auger-basierte systemische zielgerichtete PARP-Inhibitor-Strahlentherapien umfasst

Ausbau der Geschäftstätigkeit in den USA

Übernahme des kommerziellen, von der FDA zugelassenen Diagnostikprodukts NEPHROSCAN in Partnerschaft mit GE Healthcare und der derzeit an Novartis lizenzierten Ga-68 Kit technology IP

Theragnostics und Ariceums Führungsteams schließen sich zusammen, um ein spezialisiertes Expertenteam auf dem Gebiet der Radiopharmaceuticals zu bilden

BERLIN, 1. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Ariceum Therapeutics (Ariceum), ein privates Biotech-Unternehmen, das radiopharmazeutische Produkte für die Diagnose und Behandlung bestimmter schwer behandelbarer Krebsarten entwickelt, freut sich, die Übernahme von Theragnostics Ltd. bekannt zu geben, einem UK-based privaten biopharmazeutischen Unternehmen, das sich mit der Entwicklung von radioaktiv markierten PARP-Inhibitoren für die Diagnose und Behandlung von Tumoren beschäftigt.

Die Übernahme verschafft Ariceum ein erweitertes Portfolio an therapeutischen und diagnostischen Produkten in der späten präklinischen und frühen klinischen Entwicklung. Dazu gehört auch NEPHROSCAN, ein diagnostisches Produkt in Partnerschaft mit GE Healthcare, das von der US Food and Drug Administration (FDA) zugelassen ist und Ariceum erweiterte Geschäftstätigkeit in den USA ermöglicht.

Im Rahmen der Übernahme erwirbt Ariceum 100% der Aktien von Theragnostics gegen eine Vorauszahlung von 2,5 Mio. US-Dollar in bar und Meilensteinzahlungen von insgesamt bis zu 41,5 Mio. US-Dollar.

Manfred Rüdiger, PhD, Geschäftsführer von Ariceum Therapeutics, sagte: „Wir freuen uns, das radiopharmazeutische Expertenteam von Theragnostics bei Ariceum willkommen zu heißen und durch diese Übernahme seine innovativen Produkte in unsere eigene Pipeline zu integrieren. In voller Übereinstimmung mit unserer Strategie wird Ariceum weiterhin Mehrwert für seine Gesellschafteer schaffen, indem es ein ausgewogenes Portfolio aufbaut und vorantreibt, das von Projekten in der Frühphase der Entwicklung über Projekte in der Mittelphase der klinischen Entwicklung bis hin zu dem von der FDA zugelassenen NEPHROSCAN reicht, mit dem wir unsere Präsenz in den USA weiter ausbauen."