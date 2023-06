ChatGPT hat einen Hype um das Thema KI entfacht, was generell die Erholung von Technologiewerten befeuert. Die Bank of America spricht in einer Studie von einer "Revolution der Künstlichen Intelligenz", von der auch Investorinnen und Investoren profitieren könnten. Adobe beispielsweise setzt selbstlernende Algorithmen schon seit zehn Jahren in seinen Produkten ein, forciert dies jetzt aber noch weiter. KI wird zunehmend in jedes Produkt von Adobe integriert. So können Nutzer zum Beispiel mit den Programmen "Sensei GenAI" Marketingtexte erstellen und mit "Firefly" unabhängig von Datenkenntnissen, Fotos oder Videos ändern und anpassen. Die geplante 20 Milliarden Dollar teure Übernahme des Web-Designers Figma lässt die Marktteilnehmer aber auf die Euphorie-Bremse treten.

