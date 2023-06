Der führende CX-Anbieter Ubiquity erweitert seine globale Präsenz mit der Rekrutierung neuer Führungskräfte

LONDON, UK / ACCESSWIRE / 1. Juni 2023 / Ubiquity, ein weltweit führender Outsourcer von Geschäftsprozessen für Brancheninnovatoren, gibt heute bekannt, dass die drei Führungsexperten Brad Richardson (Chief Sales Officer), John Goodale (Executive Director, Head of Europe) und Leonel de Oliveira (Executive Director of Finance, Europe) ab sofort das erstklassige Team des Unternehmens verstärken, um bei der Geschäftsentwicklung in den Vereinigten Staaten und beim Ausbau der Präsenz im Vereinigten Königreich und Europa zu helfen.

„Die Nachfrage nach einem partnerorientierten Outsourcing-Ansatz – vor allem in den stark regulierten Branchen Finanzdienstleistung und Gesundheitswesen – ist weiterhin im Steigen begriffen. Daher freut es uns ganz besonders, dass wir bei unseren steten Bemühungen, Betriebe, die ihre Customer Experience optimieren möchten, in allen Bereichen der Customer Journey zu unterstützen, nun auch auf das Know-how von Brad, John und Leonel zählen können“, meint Matt Nyren, der CEO von Ubiquity. „Diese Führungspersönlichkeiten bringen eine Fülle von Managementerfahrungen in unser Unternehmen ein und helfen uns dabei, die Position von Ubiquity als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Customer Experience zu festigen und unsere Omnichannel-Lösungen und unsere Strategie der geografisch optimierten Umsetzung für neue und bestehende Kunden weiter zu stärken.“

Brad Richardson, Chief Sales Officer

Der in Tampa (Florida) lebende Richardson verfügt über mehr als 25 Jahre CX-Erfahrung, mit der er Ubiquity als Leiter der Bereiche globale Geschäftsentwicklungsstrategie und Vertrieb bestmöglich unterstützen wird. Brad kann eine Erfolgsbilanz bei der Entwicklung von umsatzbasierten Wachstumsstrategien und Geschäftsplänen vorweisen, die diversen Consumer-Tech-, Health-Tech- und Fin-Tech-Unternehmen ein beachtliches Wachstum beschert haben. Richardson war zuvor bei der Firma Skyes mit der Leitung der Bereiche Vertrieb und Kundenerfolg betraut und wurde später zum Global Vice President for Business Development befördert. Unmittelbar vor seinem Einstieg bei Ubiquity war er bei der Firma Carenet Health, einem Lösungsanbieter für Healthcare Consumer Management, klinische Anwendungen, Gesundheitsfürsorge und Navigation als EVP of Sales verantwortlich.