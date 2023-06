Freischaltung von PV Anlagen / Feuerwehrschalter / Q3 ENERGIE GmbH & Co. KG stellt "Cluster" Technik zum zentralen Abschalten von PV Großanlagen vor (FOTO)

Kaufbeuren (ots) - Im Bereich von größeren Aufdachanlagen ist das Freischalten

der PV Generatoren entweder direkt am Dacheintritt oder unmittelbar danach ein

nicht mehr wegzudenkendes Sicherheitsmerkmal von modernen PV Anlagen. Nur so

kann gewährleistet werden, dass bei einem Störfall im Gebäude, zum Beispiel bei

einem Brand, die das Gebäude durchdringenden PV Leitungen spannungsfrei

geschaltet werden können.



Der bayerische Hersteller von Energiekommunikationstechnik Q3 ENERGIE GmbH & Co.

KG bietet schon seit 2012 entsprechende Schalttechnik an. Hierbei werden in der

Regel die Geräte projektspezifisch geplant und aufgebaut. So können die

Schaltboxen neben der reinen Schalttechnik auch bereits den Überspannungsschutz

enthalten oder Leitungen wie in einer Stringbox kombiniert und mit Sicherungen

versehen werden. Das Abschalten selbst findet dann über eine Steuerbox statt.

Diese kann zudem einen Leitungsbruch erkennen und die Statusmeldung von

Überspannungsschutzbausteinen anzeigen. Bei Bedarf kann ein zusätzlicher

externer Not-Aus angeschlossen werden, ebenso wie ein potentialfreier Kontakt,

der zum Beispiel den Anlagenzustand an einer Brandmeldezentrale signalisiert.