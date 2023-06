DAX fängt sich wieder - Seltene Einigkeit in Washington

Allerdings bleibt auch ein Freudensprung über die gelungene Abstimmung im US-Repräsentantenhaus zum Schuldendeal aus. Positiv zu werten ist, dass die Unterstützungszone nach dem kurzfristigen Unterschreiten erneut verteidigt werden und Käufer anziehen kann. Das technische Bild des DAX würde sich allerdings erst bei einem Anstieg über 16.080 Zähler wieder aufhellen.

Entspannungssignale kommen in der Tat zur Abwechslung mal aus Washington. Die erste Kammer des US-Kongresses hat gestern Abend das Gesetz zur Aussetzung der Schuldenobergrenze verabschiedet, womit die Staatsausgaben bis zu den Wahlen im Jahr 2024 eingeschränkt und so ein Zahlungsausfall der USA abgewendet werden. Abgeordnete beider Parteien stimmten dem Gesetzentwurf am Abend mit überwältigender Mehrheit zu und markierten damit einen seltenen Moment parteiübergreifender Einigkeit in einem bitterlich gespaltenen Washington. Der Entwurf geht nun an den Senat, wo die Zustimmung allerdings so gut wie sicher ist.