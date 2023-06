ACHTUNG ChatGPT kennt die Masse der KMU nicht!

Wien (ots) - Konkret geht es: Um den Kampf, um die Vorherrschaft im Netz für den

Mittelstand, in der DACH-Region.



In diesem Gespräch zwischen Ruben Schäfer , CEO des DCF - Deutscher Coaching

Fachverlag und Chefredakteur beim GEWINNERmagazin und Otto Koller , Herausgeber

MedienManager, geht es - wie so oft in den letzten Monaten - um das Thema

Ruben Schäfer sieht diese Situation für den Mittelstand in der DACH-Region und

natürlich darüber hinaus zum Fiasko werden, wenn KI-Systeme die Suchergebnisse

steuern und dabei kleine und mittelständische Unternehmen einfach unter den

Tisch fallen lassen. Firmen haben über die Jahre Millionen von Euros in SEO

investiert, um bei Google gut sichtbar zu sein. Aber wenn ein Kunde nun Bing

oder ChatGPT nutzt, ist alles verloren. KMU, die bei Google zu den Top-Treffern

zählen, kennt ChatGPT einfach nicht oder will sie nicht kennen.